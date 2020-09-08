3男涉管汽油玻璃樽　扣押內地今缺席聆訊 (19:45)

廣東海警局上月在粵港東南面內地海域截獲一艘涉非法越境的快艇，拘捕12名港人，其中3名男子涉去年9月底在灣仔一幢大廈內管有汽油、玻璃樽及大頭針等。案件今（8日）於區域法院提訊，3人因在內地被扣押缺席聆訊，區院首席法官高勁修向3人發拘捕令及撤銷擔保，暫不充公保釋金，案件押後至11月12日再訊。
被告依次分別為樂高推銷員鄧棨然（30歲）、時裝設計師鄭進（31歲）、港鐵技術員見習生鄭子豪（17歲）、廚師李威龍（25歲）及中五生廖子文（17歲），5人被控同一項串謀意圖危害生命而縱火罪，及一項管有物品意圖摧毁或損壞財產的交替控罪。
所有被告早前均獲保釋，惟今日首被告、第三被告及第五被告未有到庭。控方表示，據警方消息得知，內地執法機關由8月23日開始至今一直扣押3名未有到庭的被告在內地。
首被告的律師代表透露，最後與首被告聯絡是8月19日，並稱不知道被告是「自願或是不自願地」不到庭，同時希望法庭先聽取被告解釋，才決定是否充公保釋金。第三及第五被告律師代表亦分別指出，在7月底及有一段時間未能聯絡上兩人。
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