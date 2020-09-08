3男涉管汽油玻璃樽　扣押內地今缺席聆訊 (19:45)

被告依次分別為樂高推銷員鄧棨然（30歲）、時裝設計師鄭進（31歲）、港鐵技術員見習生鄭子豪（17歲）、廚師李威龍（25歲）及中五生廖子文（17歲），5人被控同一項串謀意圖危害生命而縱火罪，及一項管有物品意圖摧毁或損壞財產的交替控罪。

所有被告早前均獲保釋，惟今日首被告、第三被告及第五被告未有到庭。控方表示，據警方消息得知，內地執法機關由8月23日開始至今一直扣押3名未有到庭的被告在內地。

首被告的律師代表透露，最後與首被告聯絡是8月19日，並稱不知道被告是「自願或是不自願地」不到庭，同時希望法庭先聽取被告解釋，才決定是否充公保釋金。第三及第五被告律師代表亦分別指出，在7月底及有一段時間未能聯絡上兩人。

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