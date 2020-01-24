譚得志控發表煽動文字等還押11月訊　控方：「光復香港」引發針對政府警隊仇恨 (18:31)

譚得志（48歲）原被控今年1月17日，在大埔海濱公園露天劇場，非法煽惑其他不知名者，在無合法權限下參與一個未經批准的公眾遊行。警方其後再控以發表煽動文字和公眾地方行為不檢兩罪，指稱譚得志同日同地發表煽動文字；以及於今年1月19日，在銅鑼灣崇光百貨外，帶領人群以粗口辱罵附近警員。

新增的6項控罪，控罪書顯示案件由國家安全處高級督察梁凱期負責。譚得志被控於今年3月15日，以及7月4、8、9和19日，分別在牛頭角下邨商場外、旺角西洋菜南街和亞皆老街一帶、港鐵黃大仙站A出口外、港鐵觀塘站A1出口外和裕民坊一帶，以及藍田啟田商場外，發表煽動文字，即具意圖引起憎恨或藐視香港特區政府或激起對其叛離，引起香港居民間的不滿或叛離，或慫恿他人不守法或不服從合法命令的文字。

他同時被控於今年3月15日，在牛頭角下邨商場外，在公眾地方作出擾亂秩序的行為。

控方在庭上透露，被告在街站曾發表「721唔見人，831打死人，10月1槍殺人」、「光復香港 時代革命」、「五大訴求 缺一不可」、「解散警隊」、「黑警死全家」等口號，當中曾發表「光復香港 時代革命」的口號約70次，認為有關口號引發針對政府或警隊的仇恨。

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