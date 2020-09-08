浸大畢業生認非法集結還押候判　官批公然挑戰警隊明言判監 (18:49)

認罪的次被告楊家盛（23歲）現為電訊公司職員，須還押至本月25日判刑，以待索取背景報告。辯方求情表示，次被告對犯案感自責，並強調案發地點為警署對開的屋苑行人路上，現場無人堵路或組織暴力衝突，冀法庭判以社會服務令。

主任裁判官徐綺薇表示，案發時超過50人在警署範圍外聚集，「行為公然挑戰警隊」；根據終審法院訂下的量刑指引，即使該次非法集結牽涉的暴力程度較低，法庭都不應予以寬容，明言無可避免會判監。

根據次被告承認的案情，逾50名示威者案發當日凌晨在將軍澳警署對面的浩明苑外聚集，有人以雷射筆照射警署，導致一名在警署停車場站崗的警長感目眩。警員到場驅散後，在次被告身旁檢獲一支雷射筆。

同案另外兩名被告餐廳經理譚浩義（25歲）及學生謝至禮（18歲）否認控罪，案件排期至明年1月4日開審，審期3天，預料傳召6名證人，兩人續准保釋。

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