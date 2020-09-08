新冠肺炎｜旅遊業界盼聖誕前落實旅遊氣泡　促准內地團用蓮塘香園圍口岸 (18:02)

政府今早宣布周五（11日）起放寬限聚令至4人，以及准許食肆增至最多至4人一枱。飲食界立法會議員張宇人下午出席民眾聯席「全民檢測 重啟經濟」記者會，稱政府兩周前便應放寬限制，「冇人話我知兩個、4個（風險）有咩分別」，又批評專家只懂「疫情」，但不懂「風險」。

雷鼎鳴促全民檢測掛鈎健康碼 不參與者不獲抗疫基金

香港科技大學經濟學系榮休教授雷鼎鳴透過視像會議發言，稱本港經濟受新型冠狀病毒疫情影響，第二季GDP按年下跌9%，疫情下本港每周損失約50億港元。雷鼎鳴認為，政府應增加市民接受全民檢測的誘因，例如檢測結果與健康碼掛鈎；參與檢測市民可獲優先接種疫苗；政府的抗疫基金只派發予曾接受檢測的市民。

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