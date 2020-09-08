電訊公司前技術員涉起警底　截查警否認藉指控偷竊要脅被告解鎖電話 (17:00)

被告陳景僖（33歲）否認3項不誠實地獲益而取用電腦、一項披露未經資料使用者同意而取得的個人資料，以及一項遊蕩罪。

負責截查被告的高級警員盧偉洪供稱，當日與3名警員在何文田俊民苑一帶巡邏期間，收到女警郭美玲通知，有一名男子在俊民苑高層停車場梯間形迹可疑，遂與其中一名警員到場截查被告。

盧偉洪在被告身上搜出3部電話及其他物品後，詢問被告多條問題，包括在停車場出現原因、做過什麼、如何進入停車場、有否用電話拍照等，被告只回答「跟人入嚟」及「行錯路」。盧偉洪形容被告當時神色緊張，不敢正視他，認為被告有事隱瞞，遂拘捕被告。

辯方盤問時向盧偉洪指出，被告見到警員時已驚慌至貼牆蹲下，不斷喘氣，又有警員曾要求被告自行解鎖電話，否則指控他偷竊電話，另有警員在檢查被告其中一部電話的通訊軟件Telegram期間，大呼「有料到」，盧偉洪聽到隨即衝向被告，惟盧偉洪全部否認。案件明（9日）續。

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