新冠肺炎｜今增6宗確診3屬本地感染　大圍交通城群組再錄個案　屯門主婦染疫無源頭 (16:35)

截至今日（8日）凌晨零時，本港新增6宗新型冠狀病毒確診個案，其中3宗屬本地感染，當中兩宗自普及社區檢測計劃（全民檢測）找出。大圍交通城群組再增新確診個案。另外，今日有少於10宗初步陽性個案。
大圍交通城群組：
．個案4892：50歲女子，大圍交通城大廈清潔工，負責清潔整座大廈，9月6日入檢疫中心後採集的樣本對新冠病毒測試呈陽性，無病徵
．個案4893：28歲女子，是交通城群組其中兩宗個案（個案4889及4890）的不同住家人，3人於8月底至9月初曾見面。個案4893於9月3日發病喉嚨痛，並在家人確診前於9月5日到大窩口體育館參與全民檢測，證實確診
衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，交通城大廈6樓共有25人被列作密切接觸者要檢疫；中心已在全座派發400個樣本瓶，會陸續收回及化驗。
一宗源頭不明本地個案：
．個案4894：68歲家庭主婦，居於屯門安定邨，平日會到置樂街市、友愛街市等購物，9月5日到兆麟社區會堂參與全民檢測，由此確診，無病徵
三宗輸入個案：
．個案4891：27歲男海員，9月6日由烏克蘭抵港
．個案4895及4896：分別為48歲及33歲女子，均於8月28日由菲律賓抵港，檢疫期間交第二個樣本確診，其中個案4896於9月2日發病，另一人無病徵
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