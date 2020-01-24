限聚令人數｜限聚令周五起放寬至4人　食肆准4人一枱　重開運動場所公眾娛樂場所 (13:21)

放寬抗疫措施如下：

．食肆放寬至4人一枱，其他要求不變

．限聚令由2人放寬至4人

．重開遊戲機中心、所有遊樂場所、公眾娛樂場所（包括表演場所）、麻將天九耍樂場所

．重開體育場所：（i）室內運動場所一直佩戴口罩（ii）在戶外運動場所運動前及運動後一直佩戴口罩；每一小組不得超過四人；每個小組之間的距離至少為1.5米等；淋浴除外

[相關重開設施按此瀏覽]

．口罩令維持不變，任何人在公共交通工具上或身處指明的公眾地方時須一直佩戴口罩

陳肇始表示，除非疫情出現急劇逆轉，政府希望短期內能再次發出新指示，在下一階段重開浴室、派對房間、夜店、夜總會、卡拉OK場所及泳池等。

商務及經濟發展局長邱騰華預告，如情況許可，希望於下周五（18日）撤銷主題公園及會展展覽活動的社交距離限制。

香港迪士尼樂園度假區發言人表示，歡迎政府逐步放寛防疫措施，樂園的重開計劃會嚴格遵循衛生當局指引，並會繼續留意疫情發展，適時公布樂園重開日期。海洋公園亦表示適時公布重開日期。

[記者會相關片段]

新冠肺炎 相關報道：

大圍隆亨長者之家90歲男院友離世 港累計99死

消息：本港今增約6宗確診

交通城累計9確診 涉6樓1/3商戶 全層近30人需檢疫 張竹君：屬小型爆發