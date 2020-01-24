限聚令人數｜限聚令周五起放寬至4人　食肆准4人一枱　重開所有運動場所公眾娛樂場所 (13:21)

2人限聚令等抗疫措施周四（10日）屆滿，食物及衛生局長陳肇始今（8日）表示，因應新型冠狀病毒疫情持續放緩、漸趨穩定，宣布周五（11日）起放寬抗疫措施，為期7日至下周四（17日），政府稍後會刊憲。
放寬抗疫措施如下：
．食肆放寬至4人一枱，其他要求不變
．限聚令由2人放寬至4人
．重開遊戲機中心、所有遊樂場所、公眾娛樂場所（包括表演場所）、麻將天九耍樂場所、所有運動場所
．口罩令維持不變，任何人在公共交通工具上或身處指明的公眾地方時須一直佩戴口罩
陳肇始表示，除非疫情出現急劇逆轉，政府希望短期內能再次發出新指示，在下一階段重開浴室、派對房間、夜店、夜總會、卡拉OK場所及泳池等。
商務及經濟發展局長邱騰華預告，如情況許可，希望於下周五（18日）撤銷主題公園及會展展覽活動的社交距離限制。
香港迪士尼樂園度假區發言人表示，歡迎政府逐步放寛防疫措施，樂園的重開計劃會嚴格遵循衛生當局指引，並會繼續留意疫情發展，適時公布樂園重開日期。
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