男教師襲警罪成判囚9周准保釋待上訴　一度還押小欖報告證沒精神病 (12:29)

被告楊博文（29歲）早前被控去年11月11日在新界上水掃管埔路迴旋處襲擊警長鍾宏業。裁判官吳重儀當時形容被告對警員的眼神「充滿仇恨」，質疑他對警員有敵意，「心智可唔可以繼續教書」，下令將他還押小欖精神病治療中心候判，其間索取兩份精神科報告。被告7日後在高院申請保釋獲批。

吳官今表示，根據被告的精神科報告，被告未有提及案發時擔憂遭警員「掟落橋」的妄想思想，有不盡不實之處，又表示襲警為嚴重罪行，法庭有責任保護正當執行職務的警員，監禁無可避免。

吳官形容，被告當日一次又一次堵路，至警員截停搜車時情緒激動和掙扎，最後令自己受傷；雖然法庭對被告的父母為長期病患者感同情，但被告的精神和背景報告均沒顯示他有反省或悔意，故不考慮判被告緩刑。

辯方求情時指出，被告的精神科報告顯示，他沒有任何精神病，亦沒有任何心智上的問題，被告原任教的小學校長亦為他撰寫求情信，形容被告負責任、有熱誠和全心全意教學，為學生帶來很多正能量，雖然他目前已遭學校解僱，但學校仍欣賞其教學熱誠。

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