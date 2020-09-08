兩藍衣漢自稱警察進柴灣大廈被拒　警昨確認二人為警員 (11:34)

陳榮泰於上周六（5日）於facebook上載兩張閉路電視截圖，稱較早前有兩名身穿藍衣的男子自稱警察，要求進入柴灣一大廈，當時保安員查問二人身分後，二人曾出示沒有警員照片及編號的委任證，保安員因此拒絕二人內進。陳榮泰稱事後向警方查詢，警方稱未能確認二人是否警員，正循冒警方向調查。

至昨晚近8時，警方於facebook表示，該兩名男子為港島總區刑事總部便衣探員，於上周二（9月1日）因調查一宗刑事案到柴灣康平街華裕閣地下大堂調查，二人進入大廈後曾向大廈管理員展示委任證，完成調查後便離開大廈。

事後陳榮泰表示，警方說法與保安員的說法及錄影片段出現明顯矛盾，他稱兩名警員被要求出示身分證明時已自行離開，二人並未獲准進入大廈執行職務，要求警方進一步澄清，同時敦促警方日後進入大廈或在任何場合執行職務時，應攜帶及出示委任證，並明確表明正執行何種職務，以免令市民恐慌及破壞警民關係。