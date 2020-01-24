全民檢測｜林鄭月娥：將盡快交代會否再延長檢測計劃　聶德權：至今早8時逾121萬人預約 (11:09)

特首林鄭月娥今早（8日）出席行政會議前表示，將盡快交代普及社區檢測計劃是否會再延長，但強調計劃不會長過14天，最多再延長3日。公務員事務局長聶德權今日在港台節目公布，截至今早8時半，有120.2萬人已接受採樣檢測，當中1554宗是重複採樣數字；而截至早上8時，預約登記檢測人數為121.3萬人，即日有19個檢測中心的預約時段額滿。
林鄭月娥今早9時多見記者時稱，截至昨晚（7日）8時，共有119.7萬人透過網上登記預約檢測，同時亦有119.7萬人已在各個檢測中心接受採樣，當中96.1萬人是先預約登記，23.6萬人即場到中心接受測試。
林鄭月娥又表示，至今只有約1500名市民是重複登記檢測，百分比非常低，估計部分市民自覺有高危因素，但不認為他們濫用服務。她又說，目前透過全民檢測找到16人確診新型冠狀病毒，雖然比率非常低，但可更全面檢視本港疫情感染的情況。
聶德權說，預約登記檢測中，個人資料被他人登記的數字為224宗，當中126宗個案懷疑涉及盜用他人資料。
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