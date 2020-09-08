尖沙嘴平治男遭槍手伏擊　左胸中槍負傷駕車衝往醫院求救 (09:04)

現場消息指出，45歲姓嚴事主較早前於佐敦一帶消夜，他離開後到吳松街149號一間火鍋店門外取回其白色平治房車，並駕車右轉入柯士甸道，於龍堡國際賓館對開一個燈位停車等候紅燈，其間一名頭戴頭盔男子走近其左邊車頭，以手槍向司機開槍，射穿副司機位玻璃擊中司機左胸，槍手隨即逃去。

事主中槍後負傷駕車右轉入廣東道，再右轉入佐敦道，駛經白加士街交界時，前車因燈位慢駛，事主情急下強行抽出快線，撞到及強行推開3輛的士駛走，再衝上伊利沙伯醫院Ａ座對開停下，事主隨即下車跑入醫院求醫，醫護人員立即把他送入急症室搶救。

據了解，事主胸口中槍傷，於凌晨12時許抵達伊利沙伯醫院急症室，其後直接轉送手術室。據悉傷者胸骨骨折、縱膈腔積氣及右邊有血胸，目前情況嚴重。

警於柯士甸道近廣東道燈位發現彈殼

涉事白色平治兩邊車身均沾上的士紅漆，左邊車門嚴重損毁，前座乘客位擋風玻璃碎裂。大批警員事後穿上避彈衣沿事主逃走路線搜查，至柯士甸道近廣東道燈位發現一粒彈殼。

捱撞3輛的士車身輕微損毁，其中一名姓莊的士司機表示，當時有多輛的士於白加士街交界燈位前停車，該平治從後駛至不停響號，再從其的士旁邊擠過，再強行推開前面車輛駛走，「一開始以為係醉駕、藥駕嗰類，所以唔驚，估唔到係開槍咁大鑊！」

警方目前把案件列企圖謀殺，西九龍總區重案組正調查事件起因及追緝槍手下落。