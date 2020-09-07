新冠肺炎｜大圍交通城9人確診　租戶取樣本瓶：無人指導如何吐口水 (21:30)

交通城大廈設計類似停車場，各層均有大量空間停泊車輛，大廈內有相當多車房，場地內交通頻繁。

交通城5樓有多間車房，亦有一間粉麵廠，位置接近，而大廈內空氣欠流通，相當侷促，粉麵廠工人劉先生不知道今日新增5宗確診及6樓全層的人須送往檢疫，表示粉麵廠多數工人均為兼職，工作期間需要用膳的人較少。雖然工作時毋須前往6樓，他仍擔心染疫或被送往隔離，所以會「自己小心啲」，保持手部衛生及避免進入人多的升降機。

在4樓工作的汽車維修技工翟先生對大廈爆疫直呼「驚咩呀？」，稱自己已接受「全民檢測」，而且與6樓商戶很少接觸，「有陌生人嚟嘅時候咪戴番個口罩，距離遠啲咪得囉」。他說，已在管理處取得深喉唾液樣本瓶，但無人在場指導該如何吐口水才能取得品質最佳的樣本，「口水都係喺個喉嚨出嚟嘅啫」。他希望疫苗能早日面世，「最緊要有得醫嘅啫」。

在交通城大廈地下車房工作、不時會在附近用膳的朱先生對大廈出現小型爆發感擔憂，但認為大圍一帶餐廳衛生情況可以接受，希望政府很快會有方法處理爆發，例如繼續推動「全民檢測」，惟有感「𠵱家（推動）已經遲咗」，但認為多少會有成效。

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