昨被捕新巴車長保釋　新巴：公司沒禁止車長上班自備士巴拿調校倒後鏡 (19:50)

警方回覆稱，該名37歲男司機已獲准保釋候查，須於10月上旬向警方報到。

新巴發言人回覆稱，知悉970號線巴士車長今午已離開警署，並與車長取得聯絡，稍後會向車長了解昨日事件的詳細情況，該名車長於2013年3月入職，2015年6月起轉兼職，經常有上班。

發言人說，公司知悉有車長上班時會自備士巴拿，方便有需要時調校巴士的倒後鏡至其合適角度，公司沒有規定或禁止車長上班時自備士巴拿調校倒後鏡，車長亦可到站長室借用工具使用。

新巴職工會理事長林錦標表示，今日傍晚聯絡到涉事車長，指事發時涉事車長沿中線駕駛，見到大批警員在馬路，故響號提醒警員避開，詎料被拘捕；而平日駕駛期間，車長亦會攜帶士巴拿或螺絲批在身，以調整巴士兩邊的倒後鏡，質疑警方拘捕車長理據何在。

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