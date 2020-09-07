倉務員涉拒捕稱見警員感驚慌　控方：面對截查應企定定 (18:20)

被告曾鏡光（48歲）否認去年11月10日在屯門鄉事會路近河傍街交界，抗拒警員19427及總督察5799。

兩名涉事警今日均出庭作供。綜合二人證供，案發時現場有大批市民聚集，有人向警方大叫「死黑警」、「強姦犯」、「殺人犯」等，而被告則戴着口罩行出馬路，兩警遂將他截停，惟被告出手反抗。其中警員19427形容，被告掙扎時猶如蜥蜴般「彈下彈下」。

署理主任裁判官張潔宜裁定案件表證成立，被告出庭自辯堅稱從未抗拒警員，更惶論出手推開兩警。他憶述，案發當天原打算與女友一同看電影《未來戰士》，途經現場並打算橫過馬路，詎料踏出馬路不足10秒便遭警員衝前制服，女友上前了解亦遭警員阻止。

被告否認當時有叫口號及示威，只見有其他路人橫過馬路遂「跟人行」，直至警員與他接近及衝前時，他才覺「驚」並轉身離去，惟遭兩警「一人扯背包，一人撳膊頭」，把他摔在地上。

主控官質疑，若被告無作虧心事，看見警員不應「驚」，反指「你驚唔係應該企定定咩？唔好同差人作對吖嘛」。被告聞言感錯愕，反駁「冇人驚會企定定㗎係咪呀」，又舉例稱，看見有狗追咬時，常人也會逃跑。被告自辯完畢，張官將案件押後至明日裁決。

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