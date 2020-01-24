新冠肺炎｜大圍交通城今增5確診　6樓4戶爆疫累計9人染疫　同層商戶須檢疫 (18:09)

張竹君稱，與大圍交通城相關的個案中，有一宗在全民檢測中發現（個案4881，50歲男子），他9月3日到檢測中心採樣，及後出現疲倦徵狀。他與早前確診的61歲汽車維修員（個案4824）一樣在交通城6樓工作，兩人亦曾於8月25或26日短暫交談，因此衛生防護中心認為兩個案可能有關連。

衛生防護中心其後向交通城管理處索取該樓層商戶名單，發現前日（5日）公布確診的60歲冷氣水電男工（個案4855），8月中至或底亦去過位於大圍交通城6樓的貨倉。中心認為6樓的商戶均屬高危，因此會為未有出現個案的8間商戶、約20至30人安排檢疫。

此外，一名交通城地下管理處的人員亦確診（個案4884，59歲男子），他是前日確診保安員（個案4854）的緊密接觸者，被送到威爾斯親王醫院後證實確診；他的兩名家人（個案4889、個案4890）分別在8月31日及9月1日出現咳嗽等病徵，被送到仁濟醫院後證實確診。個案4888的64歲男子同為個案4854的緊密接觸者，在檢疫中心留的樣本對新冠病毒呈陽性，無病徵。

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