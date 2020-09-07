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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (21:00)

本港今日（7日）新增11宗新型冠狀病毒確診個案，當中10宗為本地感染。本文整理近7天（9月1至9月7日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:34報道：今增11宗確診10屬本地感染　5宗經全民檢測發現

○深水埗

保安道市政大廈

百老匯街83B-C&85C號　富臨皇宮

九龍裁判法院

荔枝角收押所 

○油尖旺區

百匯軒

大角嘴市政大廈

康齡大廈　大家樂

西洋菜南街2W號　101肉燥飯專門店

朗豪坊

力寶太陽廣場

牛池灣市政大廈

○黃大仙區 

東頭（二）邨安東樓　彩翠軒酒家

竹園廣場　竹園餐廳

○九龍城區 

鶴齡街3號　百味佳快餐廳

衙前塱道28號　昌記新城茶餐廳

○觀塘區 

MegaBox　宜家家居餐廳

○南區 

置富南區廣場

○元朗區

金寶樓　名川麵棧

炮仗坊

○北區

花都廣場

華心商場

○沙田區

企業廣場

○灣仔

壹嘉　金陵會 

○荃灣 

如心廣場商場1期　點一龍

○離島

滿樂坊

資料來源：衛生防護中心（截至9月7日）

確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：

9月6日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月5日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月4日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月3日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月2日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月1日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月31日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月30日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月29日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月28日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月27日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

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