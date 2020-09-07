新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (21:00)

本港今日（7日）新增11宗新型冠狀病毒確診個案，當中10宗為本地感染。本文整理近7天（9月1至9月7日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:34報道：今增11宗確診10屬本地感染 5宗經全民檢測發現
○深水埗
保安道市政大廈
百老匯街83B-C&85C號 富臨皇宮
九龍裁判法院
荔枝角收押所
○油尖旺區
百匯軒
大角嘴市政大廈
康齡大廈 大家樂
西洋菜南街2W號 101肉燥飯專門店
朗豪坊
力寶太陽廣場
牛池灣市政大廈
○黃大仙區
東頭（二）邨安東樓 彩翠軒酒家
竹園廣場 竹園餐廳
○九龍城區
鶴齡街3號 百味佳快餐廳
衙前塱道28號 昌記新城茶餐廳
○觀塘區
MegaBox 宜家家居餐廳
○南區
置富南區廣場
○元朗區
金寶樓 名川麵棧
炮仗坊
○北區
花都廣場
華心商場
○沙田區
企業廣場
○灣仔
壹嘉 金陵會
○荃灣
如心廣場商場1期 點一龍
○離島
滿樂坊
資料來源：衛生防護中心（截至9月7日）
確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：
8月31日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月30日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月29日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月28日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月27日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
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