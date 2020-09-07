內地官二代涉在港扮公安騙老翁逾52萬元　押後下月再訊 (17:30)

20歲的被告杜立衡，報稱學生，操普通話，當他獲悉不准保釋時即倒在地上，由庭警抬走。據了解，他持學生簽證在港大讀書，主修商科，父親在內地任官員，母親在醫院工作。

四項控罪指稱，被告於今年8月31日於牛頭角彩盈邨一單位，假冒中國大陸公安，而不誠實地取得男子鄧培均的人民幣465,200元（折合約522,758港元），意圖永久地剝奪鄧培均的財產。另外他於9月3日在彩盈邨一大廈後樓梯意圖抗拒合法拘捕，而襲擊警員黃榮德、陳毅汛及李慧玲。

據了解，事主收到被告的來電後，相約在涉案單位見面，當時被告出示偽造公安證，事主則交出銀行卡及密碼。其後事主發現戶口的40多萬元人民幣被轉帳到內地，數天後被告又致電事主，事主報警，被告最後遭埋伏的警員拘捕，並在他身上搜出一張偽造公安證件。

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