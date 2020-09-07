內地官二代涉在港扮公安騙老翁逾52萬元　押後下月再訊 (17:30)

在香港大學讀書的內地官二代，涉嫌在港冒充中國公安，騙取一名老翁逾52萬港元，數天後他再約老翁見面，被埋伏警員拘捕，他另涉在被捕期間襲擊3名警員。被告今（7日）在觀塘裁判法院被控一項以欺騙手段取得財產及三項意圖抗拒拘捕而襲警或襲擊他人罪名，暫毋須答辯，案件押後至10月5日再訊，其間須還押懲教署看管。
20歲的被告杜立衡，報稱學生，操普通話，當他獲悉不准保釋時即倒在地上，由庭警抬走。據了解，他持學生簽證在港大讀書，主修商科，父親在內地任官員，母親在醫院工作。
四項控罪指稱，被告於今年8月31日於牛頭角彩盈邨一單位，假冒中國大陸公安，而不誠實地取得男子鄧培均的人民幣465,200元（折合約522,758港元），意圖永久地剝奪鄧培均的財產。另外他於9月3日在彩盈邨一大廈後樓梯意圖抗拒合法拘捕，而襲擊警員黃榮德、陳毅汛及李慧玲。
據了解，事主收到被告的來電後，相約在涉案單位見面，當時被告出示偽造公安證，事主則交出銀行卡及密碼。其後事主發現戶口的40多萬元人民幣被轉帳到內地，數天後被告又致電事主，事主報警，被告最後遭埋伏的警員拘捕，並在他身上搜出一張偽造公安證件。
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