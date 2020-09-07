水務署恢復抄水表　倘曾多繳款於下期水費扣減 (16:00)

水務署今（7日）表示，已逐步恢復早前因新型冠狀病毒疫情而暫停的例行抄讀水表工作，並決定合併用水周期，以實際抄讀的水表讀數，計算受暫停例行抄讀水表所影響的住宅及淡水沖廁帳戶所需繳付的水費，如帳戶在涉及估算水表讀數的水費單有多繳的帳款，將在新一期水費單扣減，用戶毋須個別向水務署提出申請，署方會主動檢視所有受影響的帳戶並作適當調整。有關上述水費計算安排詳情，請參閱水務署網頁。
水務署稱，因應疫情，於今年7月20日至8月30日暫停例行抄讀水表。在是次暫停例行抄讀水表期間用水周期到期的住宅及淡水沖廁帳戶，已調整電腦發單系統，暫時不會向有關用戶發出水費單。
水務署續稱，在有關帳戶的例行抄讀水表工作恢復後，水務署會根據帳戶上一次和最新實際抄讀的水表讀數，合併計算相關用水周期的用水量和水費，並發出水費單，屆時水費單或會涵蓋多過一個用水周期的水費，故應繳付的水費可能較一般只涵蓋一個用水周期的水費單為高。
水務署於今年1月29日至3月1日，以及3月23日至5月3日亦曾暫停例行抄讀水表工作，以減少抄表員外出社區，保持社交距離。
水務署表示，在未能抄讀水表讀數下，電腦發單系統會以一系列準則估算帳戶的水表讀數，以計算相關用水周期的用水量和水費，並發出水費單，此安排已沿用多年，如用戶用水習慣沒有改變，水費不會因估算水表讀數而大幅上升；然而疫情可能導致市民用水習慣有所改變，水務署接獲不少有關估算水表讀數的水費查詢和調整水費要求。
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