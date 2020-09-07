水務署恢復抄水表　倘曾多繳款於下期水費扣減 (16:00)

水務署稱，因應疫情，於今年7月20日至8月30日暫停例行抄讀水表。在是次暫停例行抄讀水表期間用水周期到期的住宅及淡水沖廁帳戶，已調整電腦發單系統，暫時不會向有關用戶發出水費單。

水務署續稱，在有關帳戶的例行抄讀水表工作恢復後，水務署會根據帳戶上一次和最新實際抄讀的水表讀數，合併計算相關用水周期的用水量和水費，並發出水費單，屆時水費單或會涵蓋多過一個用水周期的水費，故應繳付的水費可能較一般只涵蓋一個用水周期的水費單為高。

水務署於今年1月29日至3月1日，以及3月23日至5月3日亦曾暫停例行抄讀水表工作，以減少抄表員外出社區，保持社交距離。

水務署表示，在未能抄讀水表讀數下，電腦發單系統會以一系列準則估算帳戶的水表讀數，以計算相關用水周期的用水量和水費，並發出水費單，此安排已沿用多年，如用戶用水習慣沒有改變，水費不會因估算水表讀數而大幅上升；然而疫情可能導致市民用水習慣有所改變，水務署接獲不少有關估算水表讀數的水費查詢和調整水費要求。

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