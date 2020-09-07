新冠肺炎｜今增11宗確診10屬本地感染　5宗經全民檢測發現 (16:34)

6宗個案與早前個案有關連：

．5宗與大圍交通城群組相關，衛生防護中心傳染病處主任張竹君今表示，涉事樓層有12戶，當中4戶出現確診個案，該樓層其他商戶將須檢疫

．個案4887：52歲女子，其家屬早前確診，在檢疫中心檢測呈陽性，無病徵

4宗源頭不明個案，均在全民檢測中發現：

．個案4880：29歲懷孕33周孕婦，太子道西141號7樓普濟堂中醫診所配藥員，9月3日採樣，9月5日發病，診所30多個員工會做檢測

．個案4882：83歲退休漢，居於荃灣石圍角邨，平日會到楊屋道街市外的攤檔買餸，9月3日到檢測中心採樣，無病徵

．個案4885：63歲男子，在牛頭角安基苑嘉豪酒家工作，住藍田康栢苑，9月2日發病

．個案4886：67歲家庭主婦，9月5日，住彩虹邨，平日會到彩虹道天橋晨運及逛牛池灣街市，無病徵

今日有一宗輸入個案（個案4883），26歲外傭從菲律賓回港，她沒有病徵。