新冠肺炎｜今增11宗確診10屬本地感染　5宗經全民檢測發現 (16:34)

截至今日（7日）凌晨零時，本港新增11宗新型冠狀病毒確診個案，其中10宗屬本地感染（4宗源頭不明），當中5宗經普及社區檢測計劃（全民檢測）發現；1宗為輸入個案。另外，今日初步確診個案少於10宗。
6宗個案與早前個案有關連：
．5宗與大圍交通城群組相關，衛生防護中心傳染病處主任張竹君今表示，涉事樓層有12戶，當中4戶出現確診個案，該樓層其他商戶將須檢疫
．個案4887：52歲女子，其家屬早前確診，在檢疫中心檢測呈陽性，無病徵
4宗源頭不明個案，均在全民檢測中發現：
．個案4880：29歲懷孕33周孕婦，太子道西141號7樓普濟堂中醫診所配藥員，9月3日採樣，9月5日發病，診所30多個員工會做檢測
．個案4882：83歲退休漢，居於荃灣石圍角邨，平日會到楊屋道街市外的攤檔買餸，9月3日到檢測中心採樣，無病徵
．個案4885：63歲男子，在牛頭角安基苑嘉豪酒家工作，住藍田康栢苑，9月2日發病
．個案4886：67歲家庭主婦，9月5日，住彩虹邨，平日會到彩虹道天橋晨運及逛牛池灣街市，無病徵
今日有一宗輸入個案（個案4883），26歲外傭從菲律賓回港，她沒有病徵。
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