兩男女涉襲警　警指揮官經下屬告知始獲悉被襲　官質疑下屬說法 (16:45)

首被告盧錦玲（42歲）及次被告利尚寯（32歲）均報稱任職文員，控罪指稱，首被告於去年9月1日在港鐵大圍站A出口外襲擊警員A；次被告同日同地襲擊警員B。

時任指揮官的A供稱，當日他帶隊到大圍站作巡邏及截查，離開時有約50名市民聚集，A上前追捕叫囂男子但不果。一名下屬此時制服了首被告，並告知A首被告在他向前跑時用雨傘打了他的右上臂，A下令拘捕。A承認，他沒有看到有人揮雨傘打他，亦沒有感受到觸碰，返回警署後才發現右上臂發紅。

警員龍霆熙供稱，他看到首被告在A的右後方從左至右用傘打了A一下，於是制服及拘捕被告。辯方播放現場片段，指出A跑經首被告時撞到她的手及縮骨遮，龍霆熙稱「我睇唔到喎」，裁判官聞言後卻反駁：「我第一眼就睇到喇！」辯方質疑龍霆熙「護主心切」，根本看不清楚情況，龍霆熙堅稱當時看到襲擊，但不排除A跑經首被告時碰撞到她。聆訊午續。

其他報道：審襲警案批警員「大話冚大話」 裁判官何俊堯被指調高院排期法官 消息：安排7月已定

其他報道：涉擅查數據庫窺兒子升中派位成績 教育局主任准以一萬元保釋

其他報道：九龍遊行被捕者陸續保釋 被捕者：男女同擠停車場羈留「全身都係汗」