無業漢訛稱扣押時遭警毆打　認盜竊虛報囚7個月 (15:45)

認罪的被告梁英明（46歲）報稱無業，辯方透露他依靠綜援維生。裁判官稱案情嚴重，就盜竊罪判被告監禁3個月，就「虛報有人犯罪」監禁4個月，總刑期為7個月。

案情指稱，被告今年6月28日在奧海城Market Place盜竊價值逾2000元的貨品，警方把被告帶返警署扣查。被告於盜竊案還押期間，向收押所的懲教人員投訴遭警員毆打，警員遂於7月10日為被告錄取口供。被告錄口供時聲稱，早前扣押期間遭一名軍裝警員拳打腳踢30至40秒，惟警方從警署的閉路電視片段發現被告自行撞向牆壁，導致其右胸、手部及肩膊擦傷。

投訴警察課（九龍）總督察周國權在庭外回應稱，投訴警察課會公平公正處理所有投訴個案；若然任何人對警方有不實指控，可能違反「虛報有人犯罪」或「浪費警力」罪，最高可判處6個月監禁。

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