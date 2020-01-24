電訊職員涉挪用客戶資料「起底」警員　控方：被告未獲授權存警員及家屬資料 (15:30)

被告陳景僖（32歲）為電訊公司職員，去年9月底被捕後已離職。他否認於2019年7月24日、8月3日及9月9日，3次不誠實地取用屬於電訊公司的桌上電腦，並發布一名客戶的電話號碼及身分證號碼，其間與Telegram使用者串謀干犯罪行；以及2019年9月22日在何文田忠孝街一個屋苑停車場的梯間遊蕩，意圖犯罪。

控方開案陳辭指出，去年9月22日下午，有警員在紅磡警署監察期間，看到被告在警署對面的停車場梯間窗邊徘徊，其間不斷拿出電話拍攝警署。有兩名警員到停車場截查及拘捕被告，並檢獲3部不同牌子的電話，被告在警誡下稱「我行錯咗地方，我唔應該咁做」。

警方隨後檢查被告的電話，發現被告曾向即時通訊軟件Telegram頻道「老豆搵仔」的報料帳戶發信息，內容涉一名陳姓督察的個人資料，包括姓名及身分證號碼等。該督察的心理報告稱他因事件蒙受心理傷害。

警方又在搜查被告的辦公室電腦時，發現兩個檔案，分別儲存了20名現職警員、6名現職警員家屬及3名公眾人物的個人資料，均為未獲電訊公司授權查詢及儲存的客戶資料。

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