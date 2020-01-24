團結香港基金促通識科審查範圍擴至補充材料　籲DSE改以是否「及格」作評分 (15:15)

研究團隊委託嶺南大學公共管治研究部以網上調查方式，於今年5月至7月期間訪問了555名中學校長及通識科教師。研究顯示，63%受訪教師及59%受訪校長認為目前課程內容範圍過於廣泛，而在實際教學中，有87%受訪教師表示會以教科書作為主要教學材料。

基金會稱，結果顯示通識科「無需教科書」的理想完全脫離現實需要，認為教育局沒有就通識教科書建立行之有效的審查機制，導致教科書内容陷入無監管狀態，建議政府公布教材審查準則，並把審查範圍擴大至教科書附帶的補充材料。

基金會又建議，將在大學聯合招生辦法（JUPAS）中取消計算通識科得分，成績考評由現時的7個等級簡化為及格和不及格兩個等級，僅以及格作為升學要求。

香港公開大學校長黃玉山表示，目前的通識科偏離原來課程目標，「愈走愈遠」，目前課程結構鬆散，且偏重於時事討論，不少受訪教師更以傳媒報道為教材，認為報道常有偏頗之處，未知真假，不能當為事實，學生難以明辨是非，課程亦缺乏深層次思考的批評，希望科目能大幅改革。

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