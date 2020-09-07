新冠肺炎｜中大研究發現康復者糞便樣本仍帶病毒　設檢測中心作糞便檢測 (13:40)

中大醫學院腸道微生物群研究中心副主任黃秀娟表示，中大醫學院在今年2月至4月期間，跟進了15名年齡介乎20至65歲的本地新冠病毒患者，檢測及跟進他們的糞便樣本。研究發現，患者即使沒有腸胃不適的情況，但當中近半數病人的糞便樣本都帶有新冠病毒，有3名年齡介乎20至40歲的患者，其呼吸道樣本偵測不到病毒的6天後，其糞便樣本仍驗出有傳染性及可複製的病毒。

黃秀娟解釋，他們的糞便樣本發現大量的「3'端基因組」，顯示腸道內的病毒仍然活躍。她指出，不能排除糞口傳播的威脅，患者康復後仍要注意清潔衛生，而醫學界應探討以調節腸道微生態，及消除腸道內新冠病毒的活性，作為治療方向。

另外，中大醫學院自3月29日至8月31日，為一些從高風險地區返港、無病徵的嬰幼兒童提供糞便檢測，測試了2128個樣本，發現6宗確診個案，陽性比率為0.28%，有兩宗來自4月第二波疫情期間，4宗來自8月。

中大醫學院微生物學系系主任兼腸道微生物群研究中心副主任陳基湘表示，其中一宗確診個案是一名兩歲幼兒，他無病徵，返港翌日提交的糞便樣本呈陽性。該幼兒入院時呼吸道樣本呈陽性反應，其後轉為陰性，不過他的糞便樣本持續36天驗出新冠病毒。他在這36天內有8個糞便樣本，有關病毒量與其他成人病人的呼吸道樣本病毒量相約。

陳基湘指出，參考政府檢測數據，在上水屠房檢測的1900人中，有5人確診，陽性比率為0.26%，而今次為嬰幼兒測試的陽性比率為0.28%，認為值得持續進行糞便檢測。

新冠肺炎 相關報道：

伊利沙伯醫院96歲女病人離世 港累計98死

消息：本港今增約10宗確診