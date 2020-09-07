九龍遊行被捕者陸續保釋　被捕者：男女同擠停車場羈留「全身都係汗」 (13:16)

16歲的張同學昨午於西洋菜南街被捕。她表示昨在封鎖線旁，目擊一名女孩跑走，防暴警上前將女孩撲倒，大批市民上前指罵警員，她在混亂間離開，但走到下一個街口時，再落入警方封鎖線被捕。她說，有拖着女兒的母親及長者被捕，認為警方「唔理係咪都拉」。她稱到達警署後，每人獲發一件號碼背心，惟被捕人數太多，警方後來安排他們戴上手帶。被問到日後會否避免到示威場合，她說：「問心無愧咪算，行街咁啱佢要圍我都無計。」

為張同學保釋、其25歲胞姐說，昨深夜收到警方通知到警署辦保釋手續，她凌晨零時半到場，見大批家長在場，惟警方未準備好辦手續，「佢（警方）打咗嚟，又無得走。」她徹夜留守警署門外，多次向區議員查詢及向警員強調胞妹未成年，始能於今日清晨安排律師內進，陪同胞妹錄口供，她批評警方交代得不妥當。

被捕稱「路過」警仍拘捕稱「拉咗返警署先算」

17歲黃同學昨午5時許於旺角山東街及彌敦道交界被捕，當時正前往佐敦「壽司郎」吃飯，行經上址時，遭警員拉入封鎖線範圍戴上索帶拘捕。他說，有被捕人曾向警員解釋只是路過，警員回覆稱「拉咗返警署先算」。他稱，警署內有警員大聲呼喝正排隊登記的被捕者「望咩呀望」，及後被帶到一個停車場羈留，「無冷氣、比較熱，成身都係汗。」

15歲譚同學昨午於佐敦道及彌敦道交界派發口罩期間被捕，她到達警署後，同樣被帶到停車場，她形容該處炎熱，男女同擠在車場內，相當擠迫。