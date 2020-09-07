譚得志被捕　陳文敏：相關條例過時　張達明：條例字眼寬鬆不符人權保障 (13:01)

陳文敏續指，有關條例在1914年訂立，惟「六七暴動」後已甚少引用，是殖民時期實施的高壓法律，以壓制民眾對殖民政府的不滿。他續指出，法律界一直認為有關條例範圍太闊，應修改法例。

陳文敏相信在《基本法》及《人權法》保障下，法院有足夠空間，訂出甚麼文字構成憎恨及藐視，認為並非「藐藐嘴」、「鬧政府」、「單單打打」就會被視作藐視。他又稱一個有言論自由的社會，是可以對政府作出批評。

張達明則指出，當年訂立《刑事罪行條例》第9及第10條時，並無《人權法》，也沒有《基本法》保障人權及言論自由，認為法例不太可能符合人權保障。他亦稱，有關條例字眼寬鬆，當中包括「引起居民之間不滿或叛離」，按此標準，不同政見的市民發表激烈言論均會「中招」。

張達明坦言，警方及律政司的執法令他愈來愈不熟悉香港法律，「香港變成一個幾極權嘅社會」。對於有說法稱言論自由並非絕對，他指出有關講法混淆焦點，即使言論自由非絕對，但不代表可以用含糊、寬闊的法律剝削；如要限制有關自由，法律一定要清晰、合理，不能讓市民容易誤中副車或引起寒蟬效應等。

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