九龍遊行289人被捕　警於新巴司機袋內檢士巴拿　涉危駕藏械被捕 (10:31)

分別有177男、112女的被捕人年齡介乎13至71歲，他們涉嫌非法集結、參與未經批准集結、組織未經批准集結、在公眾地方行為不檢、危險駕駛、藏有攻擊性武器、刑事毁壞、遊蕩、阻礙警務人員執行職務、拒捕、管有第一部毒藥、未能出示身分證明文件及逾期居留等。警方亦向117人發出違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）的定額罰款通知書。

被捕人昨被分送至紅磡警署及秀茂坪警署，大批家屬凌晨於兩間警署門外了解及守候。現場消息稱，約140人被押至紅磡警署，約40名被捕者凌晨已獲准保釋。

西貢區議員鄭仲文及助理被捕

昨於旺角被捕的西貢區議員鄭仲文，其助理今早（7日）回覆本報查詢稱，鄭仲文昨午5時許於彌敦道瓊華中心對開監察防暴警截查情況，其間警員突然拉起封鎖線，鄭仲文及助理同被拘捕，送往紅磡警署。鄭仲文的助理稱，至今仍未知警方以什麼罪名將鄭仲文拘捕，律師仍在了解。

另外，警方稱一名37歲男司機昨午駕駛巴士沿彌敦道行駛，其間疑曾快速行駛，一度非常貼近路旁正在執勤的警員，警員其後於彌敦道與眾坊街交界截停該巴士，西九龍總區交通部人員到場調查後，以涉嫌危險駕駛拘捕該名男司機。警方稱，男司機被帶返警署後，警方在他的袋內檢獲一個士巴拿，同時以涉嫌藏有攻擊性武器被捕。