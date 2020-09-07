白露．二十四節氣｜夏秋轉季白露養生6式　中醫提醒秋燥宜滋潤生津 (08:53)

秋燥易口乾 咽喉 乾 皮膚乾

林冠傑表示，白露天氣開始秋燥，容易出現口乾、咽喉乾、鼻乾、皮膚乾等現象。秋燥亦傷肺，容易引起燥咳，宜多吃滋潤生津的食品，尤其是肺弱、怕凍怕風、呼吸系統弱及身體虛弱的人需注意。他建議入秋白露前後的6個養生貼士：

白露養生6式：

1.早睡晚起：相對夏天可多睡一些，毋須天光便起牀，因早上較涼；晚上睡眠的質素及時間要多一點，因冬藏秋收。

2.白露勿露身：不要赤膊，不要穿露臍或露膊裝，裙褲宜蓋過膝頭，以免着涼。

3.忌食辛辣：吃辣會引致肺燥，傷肺容易引起燥咳。

4.飲食宜清不宜濃：可比夏天多吃點肉，但忌肥膩，免脹胃脹肚，建議少打邊爐。不要吃薯片、咖喱等食物；忌吃羊腩煲補身，因對於初秋而言太過滋補。

5.微甜食物潤燥：可選擇桃、枇杷、梨、桂圓、雪耳、蓮藕、無花果、花旗參、蜜糖、百合、蓮子及杏仁等，微甜潤燥。

6.不宜大量出汗：做運動大量出汗會增加生病風險，建議改為散步、慢跑等輕微出汗的運動。

白露、入秋養生：

‧【白露】秋燥易口乾燥咳 中醫湯水：桂圓百合湯潤肺滋陰

‧白露3食譜 滋陰防秋燥