九龍遊行｜兄妹旺角遭防暴警截停推跌　被指違限聚令接告票 (20:35)

何太太表示，與一對子女在旺角吃午飯及買餸，其後在亞皆老街近彌敦道分開，自己先返回寓所把凍肉、餸菜放進雪櫃，子女則先行往附近店舖購買文具，準備開學使用，但二人在旺角無法買到合適文具，遂往油麻地較大型店舖選購。兩人途經西洋菜南街時，突然被防暴警截停，何太太的12歲幼女企圖離開時被阻止，20歲長子上前了解時亦遭截停及按坐在地上，混亂期間幼女被推倒跌在地上，左手肘擦傷，長子則左膝受傷。

何太太續指出，一名市民在旁目擊事件，指罵防暴警推跌小朋友，惟警員指控3人違反限聚令，並向3人發告票。何太太稱，她返回窩打老道寓所，相隔約半小時後與子女會合始知事件，對子女無故被發告票及被推跌感憤怒，「旺角及寓所附近經常都有防暴警，唔通唔出街？」她事後陪同子女乘救護車到醫院治理傷勢，將會向區議員及相關部門求助。

警方在facebook回應事件，警方表示下午4時許在西洋菜南街發現有近百人集結及叫囂，遂發出警告要求他們離開。因部分人拒絕離開，警方截停搜查相關集結者，包括一名12歲少女。其間，該少女突然拔足逃跑，警方立即尾隨追截，以最低所需武力將其制服。經調查後，該12歲少女與現場其餘參與受禁群組聚集的人，因違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》而被票控。

警方稱，非常關注有未成年少女參與受禁群組聚集，擔心少女身處混亂的違法示威現場，會對其人身安全構成威脅。

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