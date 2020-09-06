新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (22:00)

○深水埗

保安道市政大廈

北河街市政大廈

百老匯街 富臨皇宮

○油尖旺區

朗豪坊

圓方

西洋菜南街2W號 101肉燥飯專門店

港鐵九龍站 麥當勞

偉興大廈 名寶石餐廳

大角嘴市政大廈

康齡大廈 大家樂

百匯軒

○黃大仙區

東頭（二）邨安東樓 彩翠軒酒家

竹園廣場 竹園餐廳

○九龍城區

衙前塱道28號 昌記新城茶餐廳

鶴齡街3號地下 百味佳快餐廳

○觀塘區

MegaBox 宜家家居餐廳

○南區

置富南區廣場

○元朗區

同益街市

金寶樓 名川麵棧

開心廣場 Pizza Hut

+WOO 嘉湖2期 薩莉亞意式餐廳

○北區

花都廣場

華心商場

○沙田區

企業廣場

○灣仔

壹嘉 金陵會

○荃灣

如心廣場商場1期 點一龍

資料來源：衛生防護中心（截至9月6日）

確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：

9月5日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月4日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月3日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月2日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月1日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月31日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月30日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月29日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月28日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月27日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽