新冠肺炎｜今增21宗確診15本地感染　5宗經全民檢測發現 (16:38)

5宗經全民檢測發現確診個案：

．個案4866：60歲家庭主婦，無病徵，居於東涌，平日到附近公園閒逛及街市買餸

．同一家庭3人：89歲女子（個案4867）、42歲外傭（個案4872）、92歲男子（個案4873），3人同住於港景峯，外傭8月22日出現病徵、喉嚨痛；其餘兩人8月29日有咳，曾連續數日向位於青山道的私家醫生馮建華診所求醫，醫生及職員需要檢疫。3名患者於9月2日做全民檢測

．個案4879：59歲男子，於灣仔道金陵會餐廳工作，餐廳7月中至今沒營業，近日計劃重開，故促員工做病毒檢測。患者9月3日有少許頭痛，曾求醫，9月4日做全民檢測

源頭不明個案：

．個案4871：54歲男子，昨日（5日）公布初步確診的在囚者，衛生署與小欖精神病治療中心、荔枝角收押所跟進中，衛生署已派樣本瓶作病毒測試，亦已安排部分人檢疫

．個案4874：75歲退休男子，因家中裝修，6月起居於荃灣如心酒店，平日到荃灣、美孚飲茶

．個案4875：39歲女子，任文職，居於天水圍天耀邨，在尖沙嘴上班，平日會到屯門市中心購物

．個案4877：22歲泰籍男子，在壁屋監獄服刑完畢，轉送青山灣入境事務中心羈留，曾在荔枝角收押所接受隔離觀察，衛生署已在上述3處派發樣本瓶；青山灣入境事務中心30多名緊密接觸者、壁屋監獄數十名緊密接觸者需要檢疫 [相關報道：被羈留22歲泰男確診 曾於壁屋監獄服刑負責清洗醫院污衣]

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