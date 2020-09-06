立法會｜朱凱廸籲民主派杯葛來年議會　稱香港已沒退路 (17:05)

朱凱廸稱，《港區國安法》生效後，仍有逾60萬名市民參與民主派初選，顯示香港人的反抗精神。朱凱廸認為，對北京而言最壞的情況就是民主派贏得立法會的多數席位，將迫使中央回應港人的政治訴求，或直接推翻現有體制，故此中央為拖延時間而取消今年9月立法會選舉，誘使民主派接受延任正是「軟着陸」的關鍵。

朱凱廸認為，中央比港人更需要民主派延任，因發展香港的民主並維護其自由，能測試中國是否真正邁向現代化，以及成為國際社會上負責任的伙伴。他引述分析稱，中央容許4名被選舉主任「DQ」（取消參選資格）的議員留下，旨在展示「善意」並給予被DQ者機會「糾正」言行。他質疑：「我是否應該感恩？還是我該為這現實版的《黑鏡》電視劇而感到擔憂？」

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