九龍遊行｜警重兵佈防　彌敦道膠帶封路截斷人流 (16:10)

【16:10】3時40分左右，有示威者走到油麻地果欄外，防暴警由文明里附近及窩打老道衝出包抄，最少十多名年輕人被截停。約3時55分，多輛警車駛到佐敦彌敦道，警方繼續以橙色膠帶分隔截查現場的市民，多數人其後獲放行。4時許，旺角朗豪坊內有數十名示威者叫口號，包括「香港獨立 唯一出路」等，一批警員在商場門外駐守戒備。

【15:40】警方表示，下午2時許，油麻地及佐敦一帶有人群集結及叫囂，涉嫌進行未經批准集結及受禁群組聚集，違反《公安條例》及《預防及控制疾病(禁止群組聚集)規例》。警方在場多次要求參與者離開，部分人拒絕聽從，繼續在相關地點集結。警方稱，現正採取執法行動，拘捕及票控涉案者。警方再次警告人群停止集結及立即離去，現場警務人員會嚴正執法。

下午3時許，白加士街一帶有市民走出馬路，警方再開始持續舉藍旗，要求市民返回行人路。佐敦至旺角彌敦道及部分內街，沿途不時有一批一批市民集結前行，部分人舉起標語，並高叫口號。警方不時以膠帶封鎖路面，截斷人流，並截查路上聚集的市民，又要求記者出示記者證識別身分。

【15:00】在佐敦道及彌敦道交界，四邊馬路口各有10至20名防暴警和便衣警戒備，該處亦停泊至少四輛警車。在逸東酒店門外，至少20名防暴警駐守，其間一名穿反光衣的外籍男子被截查。

佐敦彌敦道沿途部分內街如長樂街、南京街，甚至永安百貨門口都各有至少5名防暴警駐守。部分警員持防暴槍、手盾，大部分配有胡椒噴霧。下午約2時45分，警方在永安百貨向油麻地推進，有市民欲進入永安百貨時被警員喝止，警方在永安百貨外圍起橙帶及高舉藍旗。

另外，在紅隧往九龍方向行車線，警方架設路障，僅開放一條行車線，導致行車極緩慢，警方又截查車輛，要求檢查車尾箱。

約2時40分，於甘肅街附近麥當勞，一名女子被帶上警車，引來市民不滿，部分人大叫「光復香港時代革命」及「香港獨立唯一出路」等口號。

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