九龍遊行｜警旺角油麻地拘逾90人　涉非法集結襲警阻差辦公等 (19:05)

【19:05】晚上6時後近一小時，警多次在豉油街向聚集群眾推進，其間舉藍旗及截停途人。近7時，一名中年男子在該處跳舞及脫褲，引來大批市民圍觀，逾50名警員衝向人群驅散並拘捕該男子，有市民進入西洋菜南街「衛訊」店舖躲避，警方包圍該店入口但未有行動，店內顧客不准離開，至7時04分，警員進入「衛訊」向店內市民問話，大批市民在店外圍觀及高叫口號，警方高舉藍旗並在店外設封鎖線。

【18:00】警方表示，截至下午5時，旺角及油麻地區內至少90人被捕，當中至少87人涉嫌非法集結，其餘人分別涉嫌干犯襲警、阻差辦公、在公眾地方行為不檢等。另外，有22人涉嫌參與受禁群組聚集而被票控。

警員早前登上一輛970號巴士截查，巴士司機下午約5時半被警員帶上警車。新巴公司職工會在facebook表示正了解事件。

【17:45】下午5時半，旺角西洋菜南街及山東街交界有人至少3次向警員防線投擲膠水樽，警方即時把所有人趕上行人路。其後大批警員舉藍旗沿山東街驅趕路上的市民及記者。5時41分，警員在通菜街開了6至7發胡椒彈，不少檔販不停咳嗽及打噴嚏，有檔販表示，警員開槍時現場沒有人在示威，亦有檔販表示有人在通菜街向山東街的警員投擲汽水罐，警員隨即開槍。5時45分，警方在山東街及通菜街交界設封鎖線，分隔現場記者。

【17:20】約5時17分，旺角通菜街及山東街交界，有零星市民大叫「光復香港 時代革命」口號，警方舉紫旗警告。

下午約5時，約30名市民在山東街瓊華中心外被截查，包括兩名穿反光衣的女子；山東街榮華大廈外兩名中年男子及一名中年女子被捕。約5時5分現場有記者倒地暈倒，義務急救員在場為他急救；警方舉藍旗警告，並以膠帶封鎖現場，其後救護員到場為暈倒記者治理。

警方表示，下午約4時，有人走出旺角西洋菜南街馬路，以大型雜物阻塞行車線，又把擺放在路邊的紙皮及垃圾丟在路中心，擾亂公眾秩序，危及道路使用者的安全。下午約4時40分，警方在旺角西洋菜南街執勤期間，有「暴徒」向警務人員投擲雨傘、水樽及硬物等雜物。當時除了警員在場，亦有大量市民及記者。警方譴責「暴徒」不顧市民安危，無差別傷害他人的惡行。

【16:50】下午4時25分，防暴警在油麻地彌敦道近眾坊一輛970巴士，登車搜查，巴士車長被警員帶落車。有消息指出，戴豬嘴面罩的巴士司機因響號被警員帶落車，以不小心駕駛罪名拘捕，巴士及車上乘客未能離開。

約4時35分，防暴警在山東街及彌敦道交界驅趕市民及記者，現場仍有市民聚集。同一時間，西洋菜南街有人以雜物和垃圾堵路，警方在場截查市民，其後追捕在場聚集的人，有市民跑進附近商店，被警員喝止。4時43分警方在西洋菜南街Baleno附近，向在場市民發射多發胡椒彈，並繼續以橙色膠帶封路，截查約10名青年。

【16:25】警方表示，截至下午3時半，油麻地區內約30人涉嫌非法集結被捕；另外有兩名男子分別涉嫌干犯公眾地方行為不檢及管有第1部毒藥罪；一名女子涉嫌播放含有宣傳香港獨立的口號，違反《港區國安法》、襲警及阻礙警務人員執行職務。

警方又稱，下午約4時旺角一商場內有人群集結及叫囂，有人高叫含有宣傳香港獨立的口號，涉嫌違反《港區國安法》；大批人在公眾地方聚集及叫囂，警方有需要時會入內執法。

【16:10】3時40分左右，有示威者走到油麻地果欄外，防暴警由文明里附近及窩打老道衝出包抄，最少十多名年輕人被截停。約3時55分，多輛警車駛到佐敦彌敦道，警方繼續以橙色膠帶分隔截查現場的市民，多數人其後獲放行。4時許，旺角朗豪坊內有數十名示威者叫口號，包括「香港獨立 唯一出路」等，一批警員在商場門外駐守戒備。

【15:40】警方表示，下午2時許，油麻地及佐敦一帶有人群集結及叫囂，涉嫌進行未經批准集結及受禁群組聚集。警方在場多次要求參與者離開，部分人拒絕聽從，繼續在相關地點集結。警方稱，現正採取執法行動，拘捕及票控涉案者。警方再次警告人群停止集結及立即離去，現場警務人員會嚴正執法。

下午3時許，白加士街一帶有市民走出馬路，警方再開始持續舉藍旗，要求市民返回行人路。佐敦至旺角彌敦道及部分內街，沿途不時有一批一批市民集結前行，部分人舉起標語，並高叫口號。警方不時以膠帶封鎖路面，截斷人流，並截查路上聚集的市民，又要求記者出示記者證識別身分。

警方重兵佈防

【15:00】在佐敦道及彌敦道交界，四邊馬路口各有10至20名防暴警和便衣警戒備，該處亦停泊至少四輛警車。在逸東酒店門外，至少20名防暴警駐守，其間一名穿反光衣的外籍男子被截查。

佐敦彌敦道沿途部分內街如長樂街、南京街，甚至永安百貨門口都各有至少5名防暴警駐守。部分警員持防暴槍、手盾，大部分配有胡椒噴霧。下午約2時45分，警方在永安百貨向油麻地推進，有市民欲進入永安百貨時被警員喝止，警方在永安百貨外圍起橙帶及高舉藍旗。

另外，在紅隧往九龍方向行車線，警方架設路障，僅開放一條行車線，導致行車極緩慢，警方又截查車輛，要求檢查車尾箱。

約2時40分，於甘肅街附近麥當勞，一名女子被帶上警車，引來市民不滿，部分人大叫「光復香港時代革命」及「香港獨立唯一出路」等口號。

其他報道：譚得志被國安處登門拘捕 涉發表藐視政府字眼 警：暫不涉違《港區國安法》【短片】

其他報道：旺角「3C維修工作室」東主被捕