程介明：社會已撕裂　通識教育須防政治掛帥 (14:40)

程介明表示，只有已經成熟的社會問題，才能讓學生冷靜地回顧，「要他（學生）參加目前的政治鬥爭是不合理，對他們不公道」，並稱學生要猜測評卷員如何評分。前特首董建華去年指通識教育失敗，程介明認為這只是其個人意見，質疑「失敗」的定義，稱「現在教育要提防政治掛帥、只是用政治看教育」。

程介明稱，教師很難沒有政治立場，但認為社會不應要求教師作政治表態，而教師也不應向學生宣示政治見解，「不能把學生綁在政治鬥爭的戰車上」。他認為家長帶孩子去遊行屬不負責任，亦不應把孩子視作自身財產。他評論過往的社會運動時說：「以違法達義貫穿數月的社會行動，即表示有比法律更高的政治原因而違法，即是政治超越法律，這是香港人最不想看到的。」

香港因疫情暫停面授課堂多時，程介明稱，對恢復面授課堂與否有「掙扎」，因要考慮學生的健康。他認為本港可考慮讓學生分批回校上課，「一間學校可否分成5部分，每日只有一部分人回校，甚至分為10部分，這樣上、下午（回校）也行」。

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