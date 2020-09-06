全民檢測｜至今已化驗58萬樣本　陳肇始料難再做全民檢測 (14:01)

陳肇始表示，內地支援隊昨（5日）有約100人抵港，至今合共570人在港協助檢測；截至今早，已採集逾80萬個樣本，已化驗約58萬個樣本。提到每日檢測量未達30萬，她否認「報大數」或「過分樂觀」，稱只涉及流程問題，因計劃首日晚上才送樣本到實驗室，「有一天時差」，目前整體已理順流程。對於仍需時一兩日才知結果，她認為相對本港以往每天只化驗數千樣本已算快。

未來集中高危群組檢測

陳肇始認同，本港再推行全民檢測的機會較微，未來會集中高危群組及病學檢測；基於今次全民檢測所得的經驗及數據，日後可在現有機制上擴大檢測量，例如於22間醫管局普通科門診派發樣本瓶，可探討能否擴大範圍及容量。至於日後需否內地支援檢測，她稱不論日後進行病學檢測、推行「健康碼」或「旅遊氣泡」等，相信私營化驗所有足夠檢測量。

會確保檢測中心裝備足夠

有傳媒報道有檢測中心的N95口罩不足，陳肇始指出，據她理解不存在短缺問題，「不是欠缺而令醫護人員沒有裝備，而是如果有多點大家會比較安心」。她補充有約6000名醫護報名協助採樣，每日約2000人參與，當局會確保提供足夠個人保護裝備。

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