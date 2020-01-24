譚得志被國安處登門拘捕　涉發表藐視政府字眼　警：暫不涉違《港區國安法》【短片】 (12:42)

國家安全處高級警司李桂華近中午見記者，表示國安處人員今早10時15分，於大埔區以涉嫌「發表煽動文字」拘捕一名47歲男子，檢走其電話等通訊器材。李桂華稱，被捕人涉於今年6月底至8月期間，以防疫講座為名，於不同地區擺設29次街站，其間以大聲公廣播及在社交平台直播發表引起憎惡及藐視政府、引起民間之間不滿的字眼，警方徵詢律政司意見後，以相關罪名將他拘捕。

被問到被捕人曾提出過什麼字眼涉引起憎惡、藐視及不滿，李桂華稱「好難每一句講番出嚟」，着傳媒參考被捕人的社交平台。

李桂華續說，國安處起初以涉嫌違反《港區國安法》第二十一條「煽動、協助、教唆和資助分裂國家罪」方向調查，惟經蒐證及徵詢律政司意見後，警方認為以《刑事罪行條例》第200章中「發表煽動文字」拘捕較為適合。他又引述《港區國安法》第三條指出，國安處可根據國安法以外的其他法例執法。

李桂華補充，案件雖然暫不涉違反《港區國安法》，但仍會由國安處繼續跟進調查。

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