手機加微距鏡頭　手機攝影達人5招影出晶瑩露水【圖輯】 (09:29)

外置10倍微距鏡頭

Leo表示，由於手機體積細小容易「捐窿捐罅」，所以一直以手機作為主要拍攝器材。他的個人經驗是，拍攝露水時在手機外置10倍微距鏡頭，有放大的拍攝效果，適合近距離拍攝。

手機拍攝白露5貼士：

1.宜選細葉拍攝

細葉面上的露水會較圓潤，尤其是拍攝松樹上的露水，露水會呈球體狀；大葉面上的露水，則會呈現橢圓形。

2.多用背光或側光

拍攝露水選擇角度時，應留意背景是否有足夠光線及空間，以背光或側光拍攝，露水才顯得通透。若拍攝露水時背景有樹幹，露水看起來較黯淡。

3.宜在早上6至7時拍攝

近日天氣仍炎熱，愈早出門拍攝愈好，宜在早上6時至7時拍攝，否則在日出後露水會隨時間蒸發掉。

4.操作微距需耐性

Leo提醒，由於微距鏡頭聚焦在一個很狹小的範圍內，容易失焦，故需要耐性，同時亦要不斷按快門捕捉畫面。

5.單調顏色作背景

Leo建議以單調的顏色作為背景，更容易突出露水的色澤。

註：本文圖片由Leo Chan以iPhone 11 Pro配搭Moment Macro 10x Lens微距鏡頭拍攝。

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