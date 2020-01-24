東區醫院智障病人被穿約束衣掙扎停脈搏　留醫ICU翌日不治 (20:25)

院方昨日（4日）與死者家屬會面後公布事件，死者於8月26日因肺炎、發燒及咳嗽入院。於8月27日，病房職員察覺該病人不斷上落病牀，曾上前了解其需要及提醒病人有跌倒的風險。由於病人未能聽從勸喻，而且考慮到病人上落牀的動作不算靈活，病房職員在致電病人家屬後，為病人暫時穿上上肢約束帶以保障病人安全。病人當時情緒穩定及表現合作。

至8月28日凌晨1時15分，該病人開始出現神志混亂、情緒不穩，並意圖撞向牀欄，病房職員希望為病人換上安全約束背心。在病房職員為病人更換安全約束背心期間，病人曾在病牀上掙扎，之後職員發現病人突然減少掙扎、氣促加劇，並出現上呼吸道阻塞的表徵。職員隨即解除所有約束，並展開急救程序及通知家屬。在急救過程中，職員發現病人舌頭腫脹並口中有血，病人之後出現脈搏停頓，醫護人員施行心肺復蘇後，於‪凌晨3時20分把病人轉送深切治療部繼續治療。病人情況持續轉差，至8月29日下午3時50分離世。

據了解，病人因肺炎入住內科病房，事發時先為病人穿上約束帶，其後病人情緒不穩再換上約束背心，但病人體型較大，有關背心不合身，要在保安人員協助下更換較大約束背心。

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