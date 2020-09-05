新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (21:00)

本港今日（5日）新增7宗新型冠狀病毒確診個案，全屬本地感染。本文整理近7天（8月30至9月5日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:32報道：今增7宗確診全屬本地個案 全民檢測揭曾與同鄉聚會菲傭染疫
○深水埗
保安道市政大廈
北河街市政大廈
○油尖旺區
朗豪坊
圓方
耀中大廈 明棧燒味餐廳
嘉業大廈 麥當勞
西洋菜南街2W號 101肉燥飯專門店
港鐵九龍站 麥當勞
偉興大廈 名寶石餐廳
大角嘴市政大廈
康齡大廈 大家樂
百匯軒
○黃大仙區
東頭(二)邨安東樓 彩翠軒酒家
竹園街市
○九龍城區
衙前塱道28號 昌記新城茶餐廳
鶴齡街3號地下 百味佳快餐廳
○觀塘區
MegaBox 宜家家居餐廳
○南區
置富南區廣場
○元朗區
同益街市
金寶樓 名川麵棧
開心廣場 Pizza Hut
形點II 太興
○北區
花都廣場
華心商場
○沙田區
企業廣場
資料來源：衛生防護中心（截至9月5日）
確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：
8月31日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月30日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月29日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月28日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月27日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
8月26日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
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