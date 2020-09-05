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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (21:00)

本港今日（5日）新增7宗新型冠狀病毒確診個案，全屬本地感染。本文整理近7天（8月30至9月5日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:32報道：今增7宗確診全屬本地個案 全民檢測揭曾與同鄉聚會菲傭染疫

○深水埗

保安道市政大廈

北河街市政大廈

○油尖旺區

朗豪坊

圓方

耀中大廈 明棧燒味餐廳

嘉業大廈 麥當勞

西洋菜南街2W號 101肉燥飯專門店

港鐵九龍站 麥當勞

偉興大廈 名寶石餐廳

大角嘴市政大廈

康齡大廈 大家樂

百匯軒

○黃大仙區

東頭(二)邨安東樓 彩翠軒酒家

竹園街市

○九龍城區

衙前塱道28號 昌記新城茶餐廳

鶴齡街3號地下 百味佳快餐廳

○觀塘區

MegaBox 宜家家居餐廳

○南區

置富南區廣場

○元朗區

同益街市

金寶樓 名川麵棧

開心廣場 Pizza Hut

形點II 太興

○北區

花都廣場

華心商場

○沙田區

企業廣場

資料來源：衛生防護中心（截至9月5日）

確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：

9月4日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月3日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月2日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

9月1日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月31日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月30日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月29日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月28日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月27日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月26日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

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