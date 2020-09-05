張炳良：香港某形式上有三權分立　不認為特首掌管三權 (18:00)

張炳良說，起草《基本法》時，已故國家領導人鄧小平已否定香港政治體制實行美國式的三權分立，香港的政治體制從來沒有用三權分立的概念，而是行政、立法互相制衡、配合，司法獨立。不過，他認為「in practice（實際上）」這是其中一個「三權分立」的方式，因為三權分開設立、互不從屬，他不認為特首掌管三權，而特首只是對外代表整個特區。

張炳良續說，當有人說1997年前後有「三權分立」，是較通俗的表達（layman expression），而事實上香港的三個架構分工清晰，司法獨立；回歸後，《基本法》列明立法權已從行政權分開，他希望三權分立的討論不會被推向極端。

他指出，事實上香港在某形式上有三權分立，北京認為香港特區的政治體制是「行政主導」，但學術上很多國家都被認為是行政主導，甚至包括英國、美國，只視乎如何定義「行政主導」體制。他稱，雖然法官是由特首委任，但《基本法》沒有列明行政掌控司法和立法權。

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