新冠肺炎｜屯門醫院巴籍孕婦初步確診　曾用產前病房廁所　一運作助理要檢疫 (17:28)

一名兩周前由巴基斯坦經多哈抵港的25歲巴籍孕婦，完成家居檢疫後昨（4日）到屯門醫院接受產前檢查，醫護見其近期由外地抵港，安排她入隔離病房檢查及接受新型冠狀病毒檢測，之後初步確診，留醫屯門醫院隔離病房，情況穩定。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，病人曾使用產前病房洗手間，一名負責清潔洗手間的運作助理因沒穿保護衣要檢疫。
初步確診的孕婦懷孕36周，8月21日由巴基斯坦經多哈乘QR818航班抵港，與丈夫及兒子在酒店接受家居檢疫，9月3日晚上完成檢疫，昨日凌晨回到元朗高埔村寓所。醫管局總行政經理庾慧玲表示，該孕婦昨早到屯門醫院產前病房接受產前檢查，當時無病徵，但臨牀系統資訊顯示她最近有入境紀錄，醫護人員為審慎起見安排她入隔離病房檢查，為其取樣本作新冠病毒測試，結果初步陽性。
庾慧玲指出，孕婦昨早在產前病房逗留45分鐘，其間曾使用病房洗手間，其餘時間無接觸其他病人。一名負責清潔產前病房洗手間的運作助理因無穿保護衣及無戴面罩，要檢疫14日；在同一病房負責換牀單的另一運作助理要接受28日醫學監察。
張竹君表示，孕婦在抵港後及家居檢疫期間應曾接受兩次病毒檢測，孕婦報稱在8月30日接受第二次檢測，惟張竹君稱衛生防護中心目前未能找回相關報告，需再了解孕婦有否交回樣本，以及交到何處。
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