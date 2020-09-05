新冠肺炎｜今增7宗確診全屬本地個案　全民檢測揭曾與同鄉聚會菲傭染疫 (16:32)

3宗源頭不明個案：

．個案4853：62歲男子，居於鑽石山鳳德邨，在土瓜灣一間車房工作，平日在土瓜灣一帶食肆用膳，9月1日發病

．個案4855：60歲男子，居於亞皆老街芝蘭苑，在衙前塱道從事冷氣水電工程，平時會在茶餐廳用膳，8月31日發燒，9月1日在九龍城體育館接受全民檢測驗出陽性

．個案4858：39歲女子為菲傭，與僱主同住元朗大井圍村屋，周六及周日、包括8月29日及30日曾到元朗水邊圍邨與同鄉聚會，9月2日在趙聿修紀念中學接受全民檢測驗出陽性，無病徵。張竹君表示，病人的僱主、一同聚會的另外兩名外傭及其一名朋友，以及聚會地點的住客需要檢疫

4宗與早前確診者相關的個案：

．個案4852：62歲男子，旺角維景酒店住客，與該酒店日前另外3名確診者居於不同客房，互不相識，9月1日發病，經衛生防護中心安排旺角維景酒店住客檢測時驗出陽性

．個案4854：64歲男子，大圍交通城大廈保安，是昨日（4日）確診46歲女子（個案4851）的丈夫。他8月24日工作期間曾與其後確診的個案4824因大廈漏水問題見面10多分鐘，當時自己有戴口罩，但個案4824沒戴口罩。他9月2日發燒，同日曾到粉嶺和興體育館接受全民檢測採樣，張竹君昨稱其全民檢測樣本未有檢測結果

．個案4856（55歲女子，9月2日發病）及個案4857（72歲女子，無病徵），早前均有家人確診

新冠肺炎 相關報道：

荔枝角收押所一名在囚者初步確診

全民檢測｜聶德權：逾百萬人已預約檢測 薛永恒：市民勿隨便登記霸佔時段