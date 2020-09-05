鄭若驊談三權分立　稱特區行政主導不應只着眼概念表面稱謂 (15:45)

鄭若驊稱，根據《基本法》第43條及第60條，特首既是香港特區的首長，也同時是香港特區政府的首長。特首作為雙首長，必須按《基本法》賦予的權力履行職責。《基本法》第48條清晰指出特首的職權是領導香港特區政府、簽署法案、決定政府政策等，正展現特區架構是以行政為主導。

鄭若驊又指出，《基本法》條文列明行政、立法及司法機關各有不同的職責。政府負責制定政策及提出法案，有需要時交由立法會制定法律，之後再由政府執行；政府亦負責編制財政預算，由立法會審批；至於立法會議員提出涉及政府政策的法案，則必須得到特首的書面同意。她認為由此可見，行政與立法機關在履行職務上是互有關連，但提出法案的主導權在於行政機關。

在司法方面，鄭若驊稱司法獨立在本港政治體制下不受影響，因《基本法》第85條保障香港特區法院獨立進行審判，不受任何干涉，司法人員履行審判職責的行為不受法律追究。她指出，行政機關在政治體制中雖然享有較大的決策制定權，但必須遵守法律，決定亦可以受到司法挑戰，由法庭獨立地按法律和證據裁定有關行為是否合法。

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