涉女學生面前自瀆拍片藉詞非禮　29歲私家偵探控5罪還押 (15:00)

被告叶厚鑫（29歲）報稱私家偵探。辯方透露，被告其中一名胞弟任職警員，被告亦有女朋友。首兩項控罪指稱，被告今年5月8日在黃大仙慈正邨一大廈梯間，向16歲以下的女童A作嚴重猥褻行為，以及在同日同地製作一部在A面前自瀆的影片。其餘3項控罪指稱，被告今年7月7日在葵涌石籬（二）邨一大廈地下非禮女童B及C；以及今年9月1日在葵涌邨一大廈梯間非禮女童D。

據悉在案發日子，被告先向女童A遞上照片，問A是否認識相中小孩，之後趁機將A帶到梯間，涉在A面前自瀆並拍下過程。被告另以拍攝校章為由向女童B和C搭訕，其間涉觸碰兩人胸部數秒。至於最後一宗案件，被告涉尾隨女童D進入大廈升降機，之後摸其胸部及掀其裙，D受驚逃走。警方事後在被告的雲端伺服器內，搜出32段摸女學生胸部的影片。

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