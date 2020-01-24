新冠肺炎｜荔枝角收押所一名在囚者初步確診　小欖荔枝角逾600人需檢測 (17:45)

懲教署表示，初步確診的54歲在囚者8月21日被法院判處還押到小欖精神病治療中心索取精神科報告，院所管方按機制將他隔離，其間他與另一名新收納在囚者於同一囚室隔離，二人無接觸其他在囚者，體溫亦一直正常。

至9月4日，該名54歲在囚者在西九龍法院應訊後，被轉送到荔枝角收押所，其後院所管方發現他身體不適及發燒，將他送往公立醫院留院及接受治療，今早獲通知他初步確診。懲教署已與衛生防護中心聯絡，安排有密切接觸的人員及在囚者進行病毒測試，並對相關地點進行徹底清潔消毒。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君今午在疫情記者會稱，經初步追蹤，小欖精神病治療中心有一名緊密接觸者，而曾在西九龍法院接觸他及荔枝角收押所同室羈押的人，亦會被列為緊密接觸者。小欖精神病治療中心及荔枝角收押所的其他在囚者及工作人員則會做新冠病毒檢測，其中小欖約有150名職員及200至300名在囚者需檢測，而荔枝角收押所初步約有300人要檢測。

張竹君又稱，該在囚者住在石硤尾邨美盛樓，不排除在社區受感染。

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