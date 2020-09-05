學校計錯薪金　津貼中學教師遭扣糧兼不獲續約 (14:40)

教育工作人員總工會余綺華指出，教師薪金級別由學校自行計算後，把資料交到教育局，並由局方審批。工會過去亦接過不少個案，稱學校計錯薪金後，剋扣教師薪金補回差額。

李老師表示，應徵時有問清楚教席是否在編制內、會否包含強積金，以及薪級點是否定在第33點，當時校長口頭上承諾，並給予她一年期的合約。李老師當時已感奇怪，因中學學位教師教席多以兩年試用期後轉長約的方式聘請，但校長當時口頭承諾必定聘用她兩年，她相信校長並簽下合約，惟合約沒寫明每月薪金。

該教師提供的合約中，有列明教師薪金級別會以教育局最終決定為準，若教育局決定學校所定的薪金評級有誤，教師需要退還回薪金差額。

校方由去年9月至今年5月一直給予李老師約7.4萬元的月薪，至5月中旬，學校書記通知她薪金計算錯誤，並於6月起扣除工資以補回差額，更通知她在8月尾滿約後不獲續約。

余綺華說，若學校計錯薪金，應由辦學團體負上責任，而非教師承擔，認為學校違反合約扣薪的做法有違《僱傭條例》。她指出，學校沒發出建議或警告便終止合約，亦涉違反資助則例。余綺華又期望教育局可加快薪金審批程序，稱李老師的個案非單一事件，工會不時收到類似個案。

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