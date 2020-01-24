全民檢測｜聶德權：逾百萬人已預約檢測　薛永恒：市民勿隨便登記霸佔時段 (12:20)

創新及科技局長薛永恒今早出席商台節目《政經星期六》時則表示，現時登記檢測的市民出席率超過九成，是「好的數字」，而過往數日檢測流程順暢，市民反應正面，期望延長計劃數日能得到市民支持。

對於有個案懷疑涉及盜用他人個人資料登記檢測，薛永恒稱已轉交警方處理，並呼籲市民不要隨便登記，霸佔檢測時段，否則對真正想做檢測的人不公道。

被問到政府何時會再派口罩，薛永恒表示，當局預計冬季疫情反覆，正計劃未來一、兩周再派「銅芯抗疫口罩」，讓市民有準備。他稱本來想早點派口罩，惟7月初出現第三波疫情，考慮到當時市面上的口罩供應穩定，為減少派口罩時的社交接觸，決定延後派口罩的時間。

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