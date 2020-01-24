通識書刪三權分立內容　楊潤雄：非禁止某類資訊　教科書需按基本法描述政制 (11:40)

早前通識教科書經教育局「專業諮詢服務」後，不少內容如三權分立、公民抗命等被刪減。教育局長楊潤雄今早（5日）出席港台節目時表示，教育局並非禁止某類資訊，稱教科書需真實準確，而非討論政治，並需按《基本法》描述香港政制。
楊潤雄續說，教科書應配合課程，並考慮能否有助達到教學目標，重申當局只提供意見，修訂由出版社自行判斷。
另外，9月23日起全港學校分兩階段恢復面授課堂，楊潤雄再次呼籲師生和家長參與普及社區檢測。至於長遠會否為學界做定期檢測，他認為要視乎全民檢測效果及學界有否需要再決定。
楊潤雄亦稱，如疫情一直改善，會考慮容許全日課堂，並稱可參考食肆安排。至於跨境生復課安排，楊潤雄說暫未有跨境生復課時間表，目前仍與內地商討，考慮先安排讓約2000名曾於上學年復課的高中跨境生回港上課；惟因關口限制及校巴安排，料難以安排全部兩萬多名跨境生直接由關口到學校上學。
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